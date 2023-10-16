المحامين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم

تنظم نقابة المحامين، ظهر اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى ضد جرائم الصهاينة .

و أعلنت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة.

مقاومة الاحتلال الصهيوني

وتأتي هذه الوقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

عاشت فلسطين حرة عربية، آبية من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف.

عاشت عروبتنا، وعاشت نقابة المحامين.

وسوف يتم تواجد سيارات التبرع بالدم، وذلك للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.