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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من لبنان بعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، إن بيروت لا تريد حربا، مشيرا إلي أن حزب الله له حساباته الإقليمية.

وأوضح بو حبيب، أن “هناك "توازن رعب" بين لبنان وإسرائيل ونرفض أن يلحق بـ لبنان أي أذى”.

وأكد وزير الخارجية اللبناني، أنه “لا قدرة لحكومة تصريف الأعمال على ضبط حزب الله برغم الحوار الإيجابي مع الحكومة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن لبنان سيدفع ثمنا باهظا على كل نشاط يخرج من حدوده.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت: “لبنان مسؤول بشكل مباشر عما يحدث على أراضيه”.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنه نفذ غارات جوية جديدة ضد أهداف تابعة لـ حزب الله في لبنان.

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تهديدا صريحا لحزب الله اللبناني بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “نوصي حزب الله بأن يراقب عن كثب ما يحدث لحماس وألا يتجاوز الحدود”.

بدورها، قالت المتحدثة باسم حزب الله اللبناني، رنا الساحلي، إن الزيادة في كثافة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، لا تشير إلى أن الحزب قرر الدخول بشكل كامل في الصراع بين حماس وإسرائيل.

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