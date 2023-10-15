مواقف إنسانية.. مدنيون إسرائيليون يعترفون بعدم تعرضهم لأذى من المقاومة الفلسطينية.. فيديو

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك قصفا عشوائيا بطيران إسرائيلي وبريطاني وأمريكي على قطاع غزة.



وأضاف أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المقاومة الفلسطينية دمرت طائرة إسرائيلية تنقل 50 جنديًا".

وأشار: "بعض المستوطنين الإسرائيليين اعترفوا أن رجال المقاومة لم يتعرضوا لهم بأذى وقدموا لهم المشروبات التي احتاجوا لهم، وطلبوا منهم التواصل مع الشرطة".

وأكد: "لا يوجد مكان آمن في غزة وكلها تحت القصف الإسرائيلي"، موضحا: "غزة أصبحت مقبرة لأكثر من 2 مليون ونصف مليون فلسطيني".



