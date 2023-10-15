متحدث الرئاسة: اتصالات جارية وإجراءات لضمان دخول المساعدات لغزة ووصولها لمستحقيها

قال أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر على أتم الاستعداد لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، متابعا: يتبقى إجراء الترتيبات والتنسيقات اللازمة لكي نضمن وصول المساعدات للمتضررين.

وأكد “أحمد فهمي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذع على قناة “إم بي سي مصر”، على أن الاتصالات مستمر وجارية لضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشددا على أن الرئيس السيسي كان حريص ان الكلام هيكون واضح وبالأرقام لوزير الخارجية الأمريكي والعالم كله.



وأوضح أن مصر وجهت دولة للعالم أجمع والمنظمات الإنسانية، لإرسال كافة المساعدات لمطار العريش، لكي يتم إدخالها إلى قطاع غزة.