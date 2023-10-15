تعليق ناري من ميدو على تجاهل صلاح دعم فلسطين عبر السوشيال ميديا

علق أحمد حسام ميدو، على عدم نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لأي دعم لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك العديد من اللاعبين الذين خاطروا بأنفسهم، وبمستقبلهم، لدعم فلسطين، مثل مصطفى محمد، ومحمد النني، ويوسف عطال"

وأضاف: "ليه الناس كلها مستنية محمد صلاح يدعم فلسطين على السوشيال ميديا، محمد صلاح يُعتبر هو بابا اللعبة، محمد صلاح تأثيره قوي جدا، ومحدش يقدر ييجي جنبه، وهو في مركز قوة، وصنع تاريخا كبيرا جدا وله تأثير كبير جدا على الإنجليز بالذات، وليهم حق يحبوه؛ لأنه عمل تاريخ كويس جدا ومؤدب ومش بيدخل في مشاكل، وبيساهم في انتصارات ليفربول".

وواصل: "عارف إن الناس ممكن تاخد الكلام ده إن ميدو منفسن على صلاح، كالعادة، لكن مايهمنيش، أنا بقيم الموضوع إعلاميا، محمد صلاح كان لازم ينزل دعم للقضية الفلسطينية".

وتابع: "عدم تدعيم محمد صلاح لـ القضية الفلسطينية معنديش أي تفسير ليه غير إنه خايف على عقود الرعايا والإعلانات بتاعته، ولما كان في بازل ومكانش في عقود رعاية وإعلانات، الراجل دعم فلسطين بشكل واضح".

واختتم: "محمد صلاح قصة كفاح كبيرة جدا وهو حالة شبيهة شوية للأطفال اللي بيموتوا في غزة، عشان كدة الأطفال شايفين حلمهم في محمد صلاح، والسبب الرئيسي إنه بيحصل على أرقام جيدة جدا في عقود الرعايا والإعلانات، بسبب الأطفال دي اللي شايفين صلاح حلمهم، ومينفعش لما الأطفال دول يتعرضوا لأزمة، أعمل نفسي مش واخد بالي، هيعملوا إيه يعني هيلغوا عقود الرعاية؟ متخافش من حد تروح تلعب في السعودية بأضعاف الفلوس، بالعكس تتقدر أكتر في السعودية كان لازم أنت تبدأ وتكون القدوة".

