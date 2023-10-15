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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدقة والسرية.. محمد الغباري: العملية الفلسطينية شديدة الشبه بحرب أكتوبر.. فيديو

محمد الغباري
محمد الغباري

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن حرب 6 أكتوبر، هي بمثابة منهج للحياة.

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اللواء محمد الغباري: طوفان الأقصى أحدث أكبر خسائر في تاريخ إسرائيل منذ 73

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اللواء محمد الغباري يكشف نقاط التشابه بين حرب أكتوبر وطوفان الأقصى

وأضاف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العملية الفلسطينية هي قريبة ما تم تنفيذه في حرب أكتوبر خاصة في التنفيذ والسرية والدقة واقتحام المستوطنات الإسرائيلية وهو ما ساهم في تحقيق أهدافها".

 

وأشار إلى أن من ضمن المشكلات التي تواجه العملية البرية لإسرائيل على غزة، هي مدى جاهزية الجندي الإسرائيلي للاقتحام البري، موضحا أنه من المرجح أن تلجأ إسرائيل للاحتياط ولكن ستكون صعوبة أيضا في ذلك لعدم الجاهزية.

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