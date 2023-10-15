الدقة والسرية.. محمد الغباري: العملية الفلسطينية شديدة الشبه بحرب أكتوبر.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن حرب 6 أكتوبر، هي بمثابة منهج للحياة.

وأضاف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العملية الفلسطينية هي قريبة ما تم تنفيذه في حرب أكتوبر خاصة في التنفيذ والسرية والدقة واقتحام المستوطنات الإسرائيلية وهو ما ساهم في تحقيق أهدافها".

وأشار إلى أن من ضمن المشكلات التي تواجه العملية البرية لإسرائيل على غزة، هي مدى جاهزية الجندي الإسرائيلي للاقتحام البري، موضحا أنه من المرجح أن تلجأ إسرائيل للاحتياط ولكن ستكون صعوبة أيضا في ذلك لعدم الجاهزية.