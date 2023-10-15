عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب عاجل من الأمم المتحدة لـ إسرائيل بشأن وصول المساعدات لقطاع غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إسرائيل إلي إتاحة وصول المساعدات وعمال الإغاثة إلى قطاع غزة على نحو سريع ودون عوائق.

ومنذ قليل، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تأمل بنجاح المفاوضات وفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة “الشرق” السعودية.

وأوضحت الصحة العالمية، أنها تدعو إسرائيل للتراجع عن قرارها بإخلال مستشفيات في قطاع غزة.

بدوره، وعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن معبر رفح بين غزة ومصر “سيكون مفتوحا” بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الجيوش الفرنسي: باريس تقدم معلومات استخباراتية لـ إسرائيل

هجوم قوي على إسرائيل.. نقابة عمال أكبر سلسلة للمقاهي بالعالم تدعم فلسطين

وقال: “نحن نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع الآلية التي يمكن من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 21 مستشفى في قطاع غزة تلقى أوامر إسرائيلية بالإخلاء.

إسرائيل قطاع غزة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

بيان عاجل من لبنان بعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

موضوعات متعلقة

بسبب اعتناقهم الإسلام.. جريمة بشعة في أمريكا تودي بحياة طفل

الأونروا: 400 ألف نازح فلسطيني بمدارسنا ومنشآتنا في قطاع غزة

هجوم قوي على إسرائيل.. نقابة عمال أكبر سلسلة للمقاهي بالعالم تدعم فلسطين

بيان عاجل من لبنان بعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

مصر تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع ‎غزة مع سلطنة عمان

الصحة العالمية: نأمل بنجاح المفاوضات وفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

جيش الاحتلال يزعم استشهاد قيادي كبير في حركة حماس

داخل لبنان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على حزب الله

ترشيحاتنا

حافة الهاوية.. تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط

مصيبة وكارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيف واحد يومياً

إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

سفير تونس يعرب عن شكره لـ مصر تسهيلها نقل المساعدات إلى فلسطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ