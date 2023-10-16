دبلوماسى سابق: الوطن البديل للإسرائيليين هو نقل الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن ومن غزة لمصر

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل في إطار التعامل مع مستقبل القضية الفلسطينية تحاول أن نلقي مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى مصر، عبر التضييق على سكان غزة وخلق أزمة إنسانية، ثم اللجوء لمصر باعتبارها وطنا بديلا.

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج "الشاهد" عن خطة الشيطان ونقل الفلسطينيين إلى سيناء مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوطن البديل في الفكر الإسرائيلي هو أن يتوجه الفلسطينيون من الضفة الغربية إلى الأردن، الذي كان يحكم الضفة الغربية، وهي فكرة شارون.

إيجور أيلاند

وأضاف أن قطاع غزة وضع له مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيجور أيلاند خطة بتوسيع قطاع غزة، بدلا من ان يكون 435 كم يكون 720 كم بعد اقتطاع أجزاء من سيناء، وتحديدا من رفح إلى العريش، وتمنح مصر المساحة نفسها في صحراء النقب.