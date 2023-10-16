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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر سيارات ومندوب مبيعات لاتهامهما بالاتجار في الحشيش

صدى البلد


 


أمرت جهات التحقيق حبس تاجر سيارات ومندوب مبيعات 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالإتجار في الحشيش.


وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر سيارات ، ومندوب مبيعات "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام .

وتم ضبط سائقين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام .


وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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