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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| ما أهمية أضواء LED بالسيارة وكيف تسهل القيادة على السائق ..مقارنة بين كيا سيراتو وجاك J7 السيدان

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب في اقتنائها عدد غير محدود من المصريين لما يتوافر بها من مميزات منها، قوة محركها، وسهولة إعادة بيعها ، وتوافر قطع غيارها ، وبالتالي هذه المميزات هي ما جعلت هناك إقبالا شديدا علي طرازات السيارات بداخل سوق المستعمل المصري .

يوجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة جميع طرازات السيارات الحديثة موديل 2022 ، وتتوافر هذه السيارات بعد زيادة أسعار السيارات عالميا نتيجة مرورها بالعديد من الأزمات العالمية والتي كان منها، ارتفاع سعر الدولار ، وعدم توافر بعض الأجزاء التي تدخل في الصناعة .

سيارة بيجو 2008 الفيس ليفت 2024 الجديدة تظهر الآن في جيلها الثاني ، وذلك بعد قيام شركة بيجو الفرنسية بأجراء العديد من التحديثات عليها والتي كان منها إعادة تصميمها بالكامل لتظهر بشكل اكثر شراسة ، بالإضافة الي أجراء تحديثات علي المحرك والمقصورة الداخلية .

بطارية السيارة مهمة وهى جزئ أساسي في بدء تشغيل محرك السيارة ، بالإضافة الي أن بطاريات السيارة يتم إعادة شحنها مرة أخري ، وهي لها دور هام أيضا في تشغيل أضواء السيارة ، وهي احد العناصر الكهربائية الهامة التي تتواجد داخل المنظومة الكهربائية بالسيارة .

ضوء السيارة من أحد المميزات الهامة التي يعتمد عليها قائد السيارة عند التحرك علي الطرق السريعة ، وهي ذات قيمة كبيرة لأنها تضئ الطريق أمامك حسب الظروف التي تتواجد بها السيارة ، بالإضافة الي أن أضواء السيارة تتكون من مجموعة مصابيح LED تعمل جميعها بشكل فردي إلى ، ويعمل بجانبها أجهزة الاستشعار للتكيف مع ظروف الطريق التي تسير علية السيارة .

أعلنت بورشه عن قاربها الجديد الذى أطلقت عليه اسم بورشه Frauscher x Porsche 850 Fantom Air، ويحتوي على عجلة قيادة كلاسيكية مصنوعة من الجلد المقاوم للمياه، ويمكن للقارب أن يتحمل 9 أفراد.

هيونداي فيرنا كيا سيراتو جاك J7 السيدان سعر بيجو 2008 أضواء LED

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