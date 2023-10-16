أخبار مصر.. كشف أثري جديد ومحمد صلاح يتبرع للهلال الأحمر ومصر تدعو لقمة دولية من أجل غزة

أخبار مصر.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشان الإقليمي والعالمي لاحتواء التصعيد العسكري في غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر تقود جهود حل القضية الفلسطينية وتدعو لاستضافة قمة دولية

أعلنت مصر خطوات جديدة لاحتواء التصعيد العسكري في قطاع غزة، اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي يتابع مع مدبولي المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الداخلي والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

مدبولي: لابد من متابعة الأسواق للتأكد من تطبيق اتفاق خفض الأسعار

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في نجاح واستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار مخفضة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نصائح عاجلة من هيئة الأرصاد إلى أهالي الإسكندرية

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في مصر من التغيرات الجوية في الإسكندرية وشهد الطقس حاليًا هطول أمطار مع نشاط الرياح.

حملة السيسي تستقبل وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين |صور

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسيعبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين.

السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يتباحثان هاتفيا حول تطورات التصعيد العسكري بقطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث جرى التباحث حول تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وقد تم التوافق في هذا الشأن حول تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعاداً أوسع تزيد من تعقيد الموقف.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، ان قائد منتخب مصر تبرع اليوم الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.

البابا تواضروس يدشن كاتدرائية "مار مرقس" بڤينيسيا

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأحد كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا والتي افتتحها قداسته أمس، معلنًا أنها أصبحت مقرًا لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا.

وزير النقل: إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا وربطها بالحدود الشرقية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أهمية مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته و الذي تنفذه الدولة ليصبح ميناء دوليا محوريا مرتبطا بشبكة خطوط السكك الحديدية وحيث يعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل العريش / طابا والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتي ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو امتداد لخد الفردان / بئر العبد / العريش مروراً بمنطققة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

كشف أثري جديد في الغريفة بالمنيا.. تماثيل وبردية بطول 18 مترا الأبرز

أعلن الدكتور مصطفي وزيري الأمين الغام للمجلس الاعلي للآثار، عن الكشف الآثري الجديد بمنطقة الغريفة بمحافظة المنيا، عن مجموعة مقابر خاصة بالدولة الحديثة.

80 عاما إنجازات وتحديات.. كيف أثر السيسي على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا؟

شهدت السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً وتعزيزاً هاماً في العلاقات المصرية الروسية، ما يجعلها مثالاً يحتذى به للعلاقات المستقرة والمبنية على المنفعة المتبادلة استراتيجياً على الساحة الدولية.

السياحة والآثار: الكشف عن جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة في المنيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، منذ قليل، عن كشف لأول مرة لجبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمحافظة المنيا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الفردان - طابا بطول500 كم.. وزير النقل يكشف تفاصيل خط السكة الحديد بسيناء

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان بئر العبد بطول 100 كم حيث تم متابعة الاستعداد بالسكة لمسير القطارات في المرحلة الاولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كم والتي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها واعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها اثناء فترة الانفلات الامني في مسافات متفرقة أخرى من خط الفردان /بئر العبد

مجلس الأمن القومي المصري يعلن رفض سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

بـ 8992 صوتا.. عبد الحي نقيبا للأطباء واللجنة المشرفة: المشاركة تاريخية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، فوز مرشح قائمة المستقبل الدكتور أسامة عبد الحي بمقعد نقيب الأطباء، بحصوله على 8992 صوتا.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش بالمؤسسات الصحفية الأربعاء

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 30 سبتمبر 2023، يوم الأربعاء القادم الموافق 18 أكتوبر 2023.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تزرع 550 ألف فدان تقريبا من البطاطس تصل إنتاجيتها لما يقارب 7 ملايين طن، لافتا إلى أن مصر صدرت هذا العام نحو 900 ألف طن من البطاطس.

التضامن الاجتماعي تمنح مؤسسة سقيا الماء للتنمية صفة النفع العام

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج قرارًا بالموافقة على إضفاء صفة النفع العام لمؤسسة سقيا الماء للتنمية.

سكر وزيت ولحوم .. وزير التموين يعلن احتياطي السلع الاستراتيجية

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ، أن أرصدة مختلف السلع آمنة، وأن الوزارة مستمرة فى تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن رصيد القمح يكفى لـ 4.7 شهر، والسكر لإستهلاك التموين يكفى لـ 8 أشهر، والزيت 6.1 شهر، واللحوم المجمدة 5.6 شهر، والحية أكثر من شهرين، والمكرونة 3.9 شهر، وفيما يتعلق بالأرز لفت الوزير إلى أنه تم الإعلان عن استيراد ٢٥٠ الف طن أرز لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لـ ٦ أشهر.