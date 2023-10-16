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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وجود إسرائيل خطر|عبد الحليم قنديل: فلسطين قضية وطنية مصرية.. فيديو

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن مصر هي البلد العربي الوحيد التي لا يعد اهتمامها بشأنها الداخلي عزله عما حولها بل اندماجا فيما حولها، مؤكدا: فلسطين قضية وطنية مصرية داخلية.

 

وأضاف عبدالحليم قنديل، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، على قناة "MBC مصر"، أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا، ومررنا بأوقات صعبة كثيرة لكن المتخلف هذا المرة أن هناك دعم كثير وصدام عنيف.

واسترسل: نحن في قلب الحدث ولسنا ضحاياه، ولا على الهامش.. وإذا ظل الصدام محصورا كما هو اليوم في غزة، فأنا أتصور امتداد الوضع لـ3 أسابيع قادمة كما تقول إسرائيل ومن الممكن أن يعبر إلى شهر، لكن إذا امتد لا يمكن تحديد متى ينتهي.

 

وتابع: “مصر عاشت طوال عمرها مرتبطة بما حولها، وعودة الوطنية المصرية تعني عودة انتسابها القومي العربي”.

 

عبدالحليم قنديل فلسطين قطاع غزة إسرائيل الوطنية المصرية

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