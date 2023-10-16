كارثة.. الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لـ الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن احتياطيات الوقود في مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بيان له، إن توقف المولدات الاحتياطية بمستشفيات قطاع غزة سيعرض آلاف المرضى للخطر.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، إنه في ضوء القرار الإسرائيلي الأخير بفرض حصار شامل على قطاع غزة، هناك حاجة ملحة لإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء جميع العالقين في القطاع الفلسطيني.

وقال الدكتور محمد سليمة إن عدد المصابين في غزة تجاوز بالفعل الطاقة الاستيعابية لمجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في القطاع الفلسطيني.

وأضاف: "في ثمانية أيام فقط، تجاوز عدد الضحايا والجرحى إجمالي عدد الضحايا في 51 يومًا من صراع عام 2014".

وفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة بقطع الكهرباء والوقود والمياة عنه بكل كامل، مما أدي إلى تفاقم الوضع الإنساني إلى القطاع والتهديد بانتشا الأمراض وموت الآلاف.