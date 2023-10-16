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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل.. مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: مكانة بايدن العالمية انهارت

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال مدير عام مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية نهاد عوض، اليوم الأثنين، إن مكانة الرئيس الأمريكي جو بايدن في العالم انهارت بسبب خطابه العاطفي الذي أعطى الضوء الأخضر للإسرائيليين وشيطن الفلسطينيين.

 

وأضاف مدير عام مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في تصريحات صحفية، أن الإعلام الأمريكي منحاز إلى درجة لم نشهدها من قبل ضد العرب والمسلمين.

 

وأشار عوض إلى أن الدعايات الإسرائيلية المضللة ضد الفلسطينيين بدأت تتبدد في الإعلام الأمريكي.

 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إنه واثق من أن الاحتلال الإسرائيلي سيتصرف بموجب قواعد الحرب المعمول بها في العالم.

 

وأضاف بايدن في لقاء لشبكة سي بي إس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر للاحتلال الإسرائيلي كل ما تحتاجه من أسلحة ومعدات.

 

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي القتالي من الأفضل في العالم.

 

ولفت بايدن إلى أن تصاعد التهديدات الإرهابية في الولايات المتحدة، يأتي بسبب التوتر في الشرق الأوسط، وأنه عقد اجتماعا بمسؤولي الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية للتأكد من عدم وجود تهديدات محلية في ظل أحداث الشرق الأوسط.

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