نافق.. تحذير شديد من شراء السمك البوري المنتشر بأسواق الإسكندرية

حذرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ونائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان من شراء السمك البوري المنتشر بالاسواق وبأسعار مخفضة وذلك بسبب غش التجار بعد نفوق اسماك البوري بالإسكندرية.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورا لأعداد كبيرة من أسماك البوري النافقة التي يتم التخلص منها ، ورغبة بعض التجار في شرائها وبيعها للجمهور

هذا الخبر الذي تسبب في ذعر بالغ بين المواطنين ، واستنتاجات أنه بسبب مواد كيميائية سامة تستخدمها دولة معادية لجمهورية مصر العربية ، أو بسبب تلوث مياه البحار بالإسكندرية وعدم صلاحية الأسماك التي يتم صيدها من الإسكندرية هذه الفترة

الأمر وصل إلى تقديم بعض نواب البرلمان طلبات إحاطة لاستجلاء الأسباب التي دعت إلى نفوق هذه الأسماك ومعرفة تسربها إلى الأسواق من عدمه .

وأشارت شيرين الي ان شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة قد أصدرت بياناً عبر مركزها الإعلامي وهي المنوط بها أعمال النظافة في محافظة الإسكندرية عن تخلصها من اعداد كبيرة من سمك البوري النافق ، وذكر البيان أنه مع الساعات الأولى للصباح قامت هيئة ميناء الإسكندرية بإخطار مسئولي الشركة بطلب رفع بعض المخلفات التي كان من بينها أسماك نافقة، وبناءً عليه تم رفع هذه المخلفات ونقلها إلي المحطة الوسيطة بموقع محرم بك ، حيث تم هرسها من خلال اللوادر المخصصة لذلك ، ثم نقلها إلي موقع المدفن الصحي بمدينة الحمام ، وأنه جرى دفن الأسماك طبقا للاشتراطات الصحية والبيئية المعمول بها .

وقد أعلن الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن سبب نفوق هذه الأسماك هو تغول أحد الصيادين إلى مناطق عميقة للصيد ، وجمع كميات من اسماك البوري وفشل في استخراجها نتيجة تمزق شباك الصيد الخاصة به جراء اصطدامها بكتلة صخرية تحت سطح الماء أثناء عملية رفع الأسماك.

وأضاف أن نفقت كميات من هذه الأسماك نتيجة ارتفاع درجة درجات الحرارة ونقص الأكسچين بعد احتجاز الأسماك لعدة ساعات مما اضطر الصياد إلى قطع الشباك كمحاولة لتفريغ السمك وإعادته للبحيرة مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في ظهور الأسماك قرب الشواطئ نتيجة حركة الأمواج .

وأكد على قيام الجهاز بسحب العينات من هذه الأسماك لتحليلها ، نافيا حدوث أية شبهات لتلوث المياه في ظل الإجراءات الدورية المتبعة لتحليل مياه البحيرات على نطاق البحر المتوسط والأحمر والبحيرات المصرية للتأكد من خلوها من مصادر التلوث.

وأنه تم القبض على الصياد وضبط المركب المتسببة في الحادث والمركب واتخاذ الجهات المسئولة الإجراءات القانونية حياله نظرا لمخالفة الصياد لأماكن الصيد المحددة واختراق القواعد الإرشادية الخاصة بالصيد.