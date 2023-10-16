"الجمهورية": الشعب الفلسطيني البطل يرفض ترك أرضه وبيته رغم القصف المتواصل

كرت صحيفة "الجمهورية" أنه تحت نيران القصف المتواصل وفي ظل انقطاع مستمر للمياه والكهرباء، ورغم الضغوطات الإنسانية والمعيشية الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني البطل، إلا أنه يرفض ترك أرضه وبيته، مفضلا الموت فيها عن الهروب والتخلي عن قضية، ضحى من أجلها عقودا طويلة، هو وآباؤه وأجداده.

فلسطين.. قضية أمة

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين، بعنوان "فلسطين.. قضية أمة" - أن الفلسطينيين تعلموا الدرس القاسي بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على الرحيل من أراضيهم عام 1948 ولم يعودوا إليها حتى الآن، وإذا كان التاريخ يكرر نفسه بالنسبة للإسرائيليين فقد تصدى الفلسطينيون لمؤامرة التهجير القسري لهم، رافضين بشدة وإباء الإنذار الصادر عن الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة وممثلي المنظمات الدولية بالقطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة، فضَّلوا الموت عن الحياة المغلفة بالذل والهوان، حتى لا تتكرر "النكبة" مرة ثانية.

وأكدت "الجمهورية" أنه إذا كانت مصر تضغط بكل السبل لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للأشقاء المكافحين والمناضلين والمواطنين العزل في غزة فهي أيضا على الصعيد الدبلوماسي تقوم باتصالات كثيفة لوقف نزيف الدم والتصعيد، وإعادة مد المواطنين بالماء والكهرباء باعتبار أن قطع وسائل المعيشة جرائم وحشية ضد الإنسانية في ظل صمت عالمي مريب.

وشددت الصحيفة على أنه إذا كان الشهداء يتساقطون تحت القصف الأعمى، إلا أن الشعب الفلسطيني يظل صامدا رافضا الهروب من المعركة، معركة الشرف والكرامة، معركة البقاء، معركة الدفاع عن المقدسات، رغم اعتزام إسرائيل ارتكاب جرائم حرب جديدة واقتحام القطاع بريا، لكن تبقى القضية قائمة، تتجمع حولها الأمة من جديد، تناصر الشعب المناضل الباحث عن العدل والحق.