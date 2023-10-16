الاحتلال يطالب سكان غزة مجددًا بالاتجاه جنوبًا

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان غزة مجددًا إلى مغادرة شمالي القطاع والاتجاه جنوبًا.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي على حسابه بمنصة "إكس" "سكان مدينة غزة وشمالي القطاع, نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة".

وزعم أن جيش الاحتلال سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 08:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا.

وتابع قوله "حرصًا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال جنوبًا من شمالي القطاع ومدينة غزة جنوبا إلى خان يونس".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن نحو نصف مليون مواطن فلسطيني غادروا من شمال قطاع غزة إلى جنوبها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه استطاع تحييد بعض من قياديي حركة المقاومة الفلسطينية حماس خلال الأيام الماضية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أكثر من 6 آلاف صاروخ أطلقها حركة المقاومة الفلسطينية حماس والفصائل الأخرى، على إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

على جانب آخر، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس ما زالت تحتجز 155 أسيرا، بعد هجومها المفاجئ على إسرائيل، فيما تتواصل جهود السلطات في حكومة بنيامين نتنياهو، على عدة جبهات؛ لإطلاق سراح الأسرى.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ، يوم الأحد، إن القوات تعمل على إعادة الأسرى فورا ومن دون شروط.

وأضاف هرتسوج في مقابلة على قناة سي إن إن: "إننا نبذل قصارى جهدنا، بالطبع، لتحديد مصيرهم الدقيق، من خلال مصادر مختلفة، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة لا لبس فيها، والمطالبة بالإفراج عن الأسرى".