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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم انتهاء التقديم لوظائف التنمية المحلية الخالية بالمحافظات

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

تنتهي اليوم، الاثنين 16 أكتوبر، الفترة التي حددتها وزارة التنمية المحلية للتقديم للوظائف الخالية بالمحافظات للراغبين في التقديم.


و تم فتح باب التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات يوم 17 سبتمبر الماضي، ولمدة شهر ،و يتم التقديم الكترونيا على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .

وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية  

وظائف خالية بالمحافظات

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ،عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادات بالإدارة المحلية في المحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات.

 

حذرت وزارة التنمية المحلية الراغبين في التقدم للوظائف الخالية في المحافظات من التعامل مع أي شخص أو اخذ أي تعليمات او دفع مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول 01060150604 الخاص بالاعلان.


شروط عامة لشغل الوظائف الخالية بالمحافظات

 

-الحصول على مؤهل عال مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات.

-القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

-الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

-إجادة اللغة اللإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

-تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها ، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وعدد (1) صور شخصية 4x6 .

-الالتزام بالتقديم مرة واحدة فقط على الموقع الالكتروني للوزارة على درجة مالية واحدة فقط ولن يعتد بالتقديم المتعدد.

 

واكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة ان تكون كافة المستندات المطلوبة للتقديم مسحوبة في صيغة (PDF) ولن يلتفت لأي مستند يتم تصويره عن طريق الهاتف المحمول.

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