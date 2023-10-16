إصابة 6 أشخاص في حريق نشب بمصنع أثاث بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمصنع اثاث بالدور الارضي بمدينة العاشر من رمضان واسفر عن إصابة 6 أشخاص بإختناق وجروح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمحيط الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمصنع اثاث بالدور الارضي بمدينة العاشر من رمضان وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الاطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من "عبد الرحمن خ ق" 30 سنة و"نادر م م" 28 سنة و"زكريا م ت" 30 سنة و"محمد ب ك" 22 سنة و"عوض ح ح"23 سنة و"محمد ع ر" 29 سنة مصابين بإختناق وجروح بسيطة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.