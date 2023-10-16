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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سكرتير عام الغد يطالب مرشحى الرئاسة بإعداد برامج انتخابية تعبر عن مشاكل المواطن

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد

قال إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد أنه مع إغلاق باب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية وتقدم ٤ مرشحين بأوراق ترشحهم فإننا سنكون أمام عرس ديمقراطى نتمنى أن تسود فيه روح المنافسة الشريفة بين كافة المرشحين ، بالشكل الذى يتمناه جميع أطياف الشعب المصرى.

وأشار إسماعيل فى بيان صحفى له إلى أننا نتمنى أن نجد فرص لإقامة المؤتمرات الإنتخابية للمرشحين فى فترة الدعايا الإنتخابية لعرض البرامج و الخطط بدون الهجوم على أى منافس ، مؤكدا على ضرورة وجود دعاية متكافئة فى الفرص لجميع المرشحين فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وطالب سكرتير عام حزب الغد المرشحين فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بضرورة إعداد برامج إنتخابية تعبر عن مشاكل وهموم المواطن المصرى اليومية ،  وتقدم الحلول لها حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع ، على أن تكون ما ستتضمنه هذه البرامج الإنتخابية أفعال لا أقوال ، وألا تكون مجرد شعارات إنتخابية رنانة فقط.

واختتم بيانه قائلا : أن الإنتخابات الرئاسية القادمة تمثل دولة ذات تاريخ كبير ، و العالم أجمع سيراقبها ، مؤكدا على ضرورة إظهار هذه الإنتخابات فى أفضل شكل ممكن ، حتى لا يتم التشكيك فى نزاهتها من قبل البعض ممن يصطاد فى الماء العكر.

إسماعيل محمد إسماعيل سكرتير عام حزب الغد إغلاق باب الترشح الانتخابات الرئاسية المرشحين

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