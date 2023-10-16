كاتب صحفي: زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر تعكس دورها المحوري في المنطقة

قال إسلام الشافعي الكاتب الصحفي، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر،تعكس أهمية دور مصر المحوري في المنطقة، مؤكداً ان مصر عامل رئيسي في حل القضية الفلسطينية .

الهدف الأساسي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر هو تحرير المواطنين الأمريكان



وأضاف إسلام الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن أمريكا تعلم أن أهدافها و مصالحها لن تتحرك في هذه القضية إلا عبر البوابة المصرية، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر هو تحرير المواطنين الأمريكان غير القادرين على الخروج من فلسطين المحتلة.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تعكس أهمية دور مصر المحوري في المنطق إلى، أن وزير الخارجية الأمريكي يريد توفير ممرات آمنة لخروج المواطنين الأمريكان للخروج من الأراضي الفلسطينية، ومصر قادرة على أن تدير هذا الأمر.



