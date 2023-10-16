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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرارات مجلس الأمن القومي تؤكد أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر

النائب عمرو عكاشة،
النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، رسالة للعالم بأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن الدولة المصرية لن تتهاون في الوصول لحل القضية الفلسطينية.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن مصر كما أنها لا تفرط في أمنها القومي فإنها أيضا أول من يقف في صف القضية الفلسطينية، وهي في قلب كل مصر قيادة وشعبا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني ترتقي إلي جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.

وطالب النائب عمرو عكاشة، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته في حق الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقرار مجلس الأمن القومي بالدعوة إلى استضافة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، مطالبا كافة دول العالم بالمشاركة لإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد النائب عمرو عكاشة، على أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تتخلى عن الأشقاء في فلسطين، وستظل القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماتها وأولوياتها.

يشار إلى أن ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي بشأن استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وصدر عن الاجتماع عددًا من القرارات، حيث أكد المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

كما أكد المجلس على تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

وشدد مجلس الأمن القومى، على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

كما نوه المجلس بإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

وأكد المجلس أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، موجهًا الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

النائب عمرو عكاشة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوضاع الإقليمية التصعيد العسكري قطاع غزة

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