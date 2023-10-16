شاهد| عماني يطرد ضباطا بريطانيين من مطعم بسبب دعم بلادهم لإسرائيل

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، قيل إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها المستمر على قطاع غزة.

ويوثق الفيديو يظهر المتداول رجل خليجي يتوجه لعدد من الضباط في مطعم وهم بصدد تناول وجبة، بينما يقول الرجل باللغة الإنجليزية: "رئيسكم أرسل سفينتين لدعم إسرائيل، حان وقت الرحيل من هنا أيها الحقراء".

وطلب أحد الضباط من الرجل عدم تصويرهم، لكنه رفض، فنهض أحد الضباط من مكانه بينما واصل البقية تناول وجبتهم.

https://x.com/ElMasry7998/status/1713808451237769358?s=20