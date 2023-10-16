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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ تثمن قرارات مجلس الأمن القومى لمواجهة التصعيد داخل فلسطين

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ ، بجميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استعراضه لتطورات الأوضاع الإقليمية خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة ، وفى مقدمتها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم الاهمية الكبيرة لقرار مجلس الأمن القومى والخاص بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام ، والتأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته اضافة الى توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وقال المهندس محمد المنزلاوى ، إن مصر وعلى مدار أكثر من 60 عاماً متصلة وهى تعطى أولوية قصوى للقضية الفلسطينية إقليمياً وعربياً ودولياً ، مطالباً من المجتمع الدولى الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

مجلس الأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوضاع الإقليمية المنظمات الدولية الإغاثية القضية الفلسطينية

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