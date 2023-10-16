بعد الحديث عن احتمالية فتح معبر رفح .. تحرك سريع من الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، إرسال فريق إلى مصر للاستعداد لاحتمالية فتح ممر إنساني لإدخال المساعدات إلى غزة.



وأفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، بوقف إطلاق نار في جنوب قطاع غزة اعتبارا من الساعة 9 صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة الـ 9 صباحا ولمدة 5 ساعات، وفي خلال هذه المدة سيسمح بخروج الأجانب من غزة ودخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.



وأفاد موقع ABC News الأمريكي، نقلا عن مصدر أمني، أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات اليوم الإثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، لم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.



وأضاف المصدر الأمني لـ ABC News، أن عملية الإجلاء قد تشمل المصريين العالقين في غزة.



كما قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، أن أكثر من مئة شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.



وأعلنت"الأونروا"، اليوم الاثنين، عن نزوح أكثر من مليون شخص في غزة منذ بدء التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي وقت سابق، حذرت الأونروا من أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة".



وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في تصريحات لصحفيين، اليوم الأحد، "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام التسعة الماضية".



وأشار إلى تكشف "كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع الساحلي".



ولفت لازاريني إلى "دق ناقوس الخطر لأنه اعتبارا من اليوم، لم يعد زملائي في الأونروا في غزة قادرين على تقديم المساعدة الإنسانية".



وتابع: "في الواقع، يتم خنق غزة"، مشيرا إلى "غياب الحس الإنساني في الحرب، وإذا نظرنا إلى مسألة المياه، نعلم جميعا أن الماء هو الحياة وأن المياه تنفد من غزة وأن الحياة تنفد منها".