فريد زهران يستقبل عددا من رموز العمل الحقوقي

استقبل فريد زهران، المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مجموعة من رموز العمل الحقوقي ومنظمات حقوق الإنسان في مصر.

ناقش الحضور اللحظة السياسية الراهنة، والموقف العام من الانتخابات الرئاسية في مصر، وأهم ملامح البرنامج السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، وأهم القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات التي يتناولها ويتبناها في خطابه السياسي.

حضر اللقاء من المجتمع الحقوقي: عزة سليمان، نيفين عبيد، حسام بهجت، جاسر عبدالرازق، أحمد راغب، نفيسة الصباغ، محمد زارع، مالك عدلي.

كان في استقبالهم من حملة المرشح فريد زهران، د/ مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة/ أميرة صابر نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحملة، أحمد فوزي عضو الهيئة الاستشارية بالحملة، د/محمد سالم مساعد المرشح للشؤون السياسية، كريم الكناني، الأمين العام المساعد للحزب ومحمد هلال، عضو الهيئة العليا بالحزب