في ذكرى افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة .. رئيس قطاع التواصل الثقافي يبرز أهميتها

قال الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن مكتبة الإسكندرية القديمة أول مكتبة حكومية بالعالم.

مشيرا إلى أنه كان هناك حمل كبير جدا على مكتبة الإسكندرية الجديدة أن تأخذ هذا الاسم مرة أخرى وإعادة أمجاد مكتبة الإسكندرية القديمة.

وأضافت سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مكتبة الإسكندرية القديمة لم تكن مجرد مكتبة، بل كانت أكاديمية علمية ملحق بها متحف وكثير من المراكز البحثية بمفهومها فى وقتها، موضحا أنه من أجل ذلك ولدت مكتبة الإسكندرية الجديدة عملاقة.

وتابع الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أن من أهم أهدافها ليس مجرد نشر المعرفة، ولكن صناعتها، وهذا من الأشياء الصعبة جدا، لافتا إلى أن المكتبة وضعت أهدافا لنفسها.