سكاي نيوز: بدء دخول شاحنات وقود إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح

أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لأول مرة منذ 7 أكتوبر الجاري، وذلك للسماح بخروج المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وأكدت “سكاي نيوز”، أنه تم بدء دخول شاحنات وقود إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وصباح اليوم الاثنين، قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة "رويترز"، إن اتفاقًا جرى بين أمريكا وإسرائيل ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة ويبدأ في التاسعة صباحًا، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أنه من المقرر أن يتم وقف إطلاق النار في جنوب قطاع غزة اعتبارًا من الساعة 9 صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة الـ 9 صباحا ولمدة 5 ساعات، وفي خلال هذه المدة سيسمح بخروج الأجانب من غزة ودخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

وأفاد موقع ABC News الأمريكي، نقلا عن مصدر أمني، بأنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات اليوم الاثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، لم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.

من جانبها، حثت السفارة الأمريكية في إسرائيل رعاياها في غزة على الاقتراب من معبر رفح إذا كان ذلك آمنًا، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه عن وقف إطلاق النار في جنوب القطاع اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح.

وقالت السفارة، في تنبيه لها، إن معبر رفح سيفتح عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، نقلا عن تقارير إعلامية.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

قوافل تنطلق لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، انطلقت القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من جميع التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بجميع محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.