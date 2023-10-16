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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من فلسطين على وفاة صبي بـ 26 طعنة في أمريكا

فلسطين
فلسطين

أعربت  وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة للجريمة العنصرية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد، وأدت إلى وفاة صبي فلسطيني (6 سنوات)، وإصابة والدته بجروح خطيرة، جراء عشرات الطعنات التي وجهها إليهما في ولاية ألينوي الأمريكية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، حملات التحريض، والاعتداءات، والمواقف والتصريحات العنصرية والاستفزازية التي وقعت ضد مواطنين فلسطينيين، وعدد من سفراء دولة فلسطين وسفاراتها في بعض الدول.


وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة إلى نتائج هذه الحملات وتداعياتها وأهدافها الرامية إلى تشويه صورة الفلسطيني وقضيته العادلة، وطالب الدول كافة بمواجهتها ومعاقبة مروجيها ومن يقف خلفهم.
ولقي صبي فلسطيني حتفه داخل منزله في مقاطعة ويل بولاية إلينوي ي، بعد طعنه 26 مرة بسكين، كما أصيبت أمه بجروح خطيرة، "لكونهما مسلمين"، بحسب مكتب قائد شرطة مقاطعة ويل، أمس الأحد.
وأوضح المكتب أن رجلاً عمره 71 عاماً "طعن صبي حتى الموت" و"أصاب أمه بجروح خطيرة" في الضواحي الجنوبية للمقاطعة، "لكونهما مسلمين"، مشيراً إلى "احتجاز المتهم جوزيف تشوبا في مركز احتجاز البالغين في المقاطعة".


وقال مكتب مدير الشرطة إن الأم البالغة من العمر 32 عاماً "دخلت المستشفى في حالة خطيرة، ويُتوقع أن تبقى على قيد الحياة".

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان صدر في وقت متأخر الأحد، أن المرأة هي والدة الطفل، قائلاً إن "أسرتهم الفلسطينية المسلمة جاءت إلى أمريكا سعياً وراء ما نسعى إليه جميعاً.. ملاذ للعيش والتعلم والصلاة بسلام".
وقال بايدن، في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن "عمل الكراهية هذا لا مكان له في أمريكا، ويتعارض مع قيمنا"، مضيفاً: "يجب علينا رفض الإسلام فوبيا ومحاربة كافة أشكال التعصب والكراهية".
 وأعرب الرئيس الأمريكي وزوجته "جيل بايدن" عن خالص التعازي للعائلة الفلسطينية، "وللمجتمعات الأمريكية الفلسطينية والعربية والمسلمة".

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