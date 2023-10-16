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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو غزالة: القضاء على الفقر وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن تخدم المواطن العربي

اجتماع المكتب التنفيذي
اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن موضوعات القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والسياسات الاجتماعية، وكذلك الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، تشكل موضوعات تنصب بشكل رئيسي على حياة المواطن العربي، وبما يسهم في تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في أبعادها الاجتماعية، وكذلك المعاهدات والمواثيق العربية الدولية ذات الصلة.

وأضافت أبو غزالة ، خلال كلمتها في أعمال الدورة التاسعة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن هناك مجموعة من المبادرات والمقترحات الهامة التي تم إعدادها بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وضمن تنفيذ الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأشارت ابو غزالة ، إلى أن الاجتماع يبحث نتائج الدورة غير العادية الثامنة للمجلس، للتحضير للقمة العربية التنموية الخامسة، التي عقدت في الجمهورية التونسية يوم 1 أكتوبر 2023، ولدى المجلس مبادرات هامة في هذا المجال أيضاً، مؤكدة على أهمية المشاركة الفاعلة المتخصصة ورفيعة المستوى في منتدى المجتمع المدني للقمة العربية التنموية المقرر عقده يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري في مقر الأمانة العامة، بالتزامن مع منتدى الشباب حول مسألة الأمن الغذائي، والتي تُشكل أحد الأولويات المتقدمة في مسيرة التنمية العربية لتنفيذ خطة 2030، وذلك بما يتماشى أيضاً مع شعار القمة حول الأمن الغذائي.

وتوجهت السفيرة أبو غزالة، بالشكر إلى  رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، و الوزراء، على مشاركتهم الهامة، وكذلك الأمانة الفنية للمجلس على جهودهم للإعداد والتحضير الجيد الموضوعي واللوجستي لأعمال هذه الدورة الهامة، التي أتمنى لها التوفيق والنجاح.

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أشخاص ذوى الأعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية التنمية المستدامة 2030 التنمية المستدامة السفيرة هيفاء أبو غزالة الشؤون الاجتماعية

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