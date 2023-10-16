غزة تتعرض لإبادة.. رئيس الوزراء الفلسطيني: نحذر من سيناريو التهجير

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن قطاع غزة يتعرض لإبادة وكارثة إنسانية، داعيًا إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير مسارات لإيصال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أشتية في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين: "إذا كانت إسرائيل تدعي أنها قادرة على حماية نفسها فلماذا جرى استدعاء كل هذه الصواريخ والأسلحة وحاملات الطائرات".

وطالب بتدخل دولي لإنشاء ممرات آمنة لإجلاء الجرحى وإدخال المساعدات، مؤكدًا أن السلطة تطلب الحماية لشعبها.

ووجه الشكر إلى كل المتضامنين مع غزة، مؤكدًا أن دعوات الكيان الصهيوني لتهجير أهالي غزة ستؤدي إلى نكبة جديدة.

ولفت إلى أن عدوان المستوطنين لا يزال مستمرًا هو الآخر، وأسقط عشرات الشهداء في الضفة الغربية.

وأشار إلى أنه على الأمم المتحدة حماية موظفيها، محذرًا من استمرار مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان.

وطلب من الدول والجهات الفاعلة للتبرع عبر الهلال الأحمر المصري أو الأردني ومنه إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، أو عبر السلطة الفلسطينية، لإغاثة الشعب الفلسطيني.