عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة مكبرة بالمنطقة الصناعية في بلطيم .. صور

حملات نظافة
حملات نظافة

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافة مكبرة بالمنطقة الصناعية ببلطيم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لإنهاء الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تصادم سيارتين.. إصابة وكيل أوقاف كفر الشيخ في حادث بالرياض| صور

انطلاق مسيرة لفتيات «ريحانة» احتفالاً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بكفر الشيخ.. صور

تابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم، الإثنين، حملة نظافة مكبرة للمنطقة الصناعية، وقام جهاز النظافة والتجميل بالمدينه برفع القمامة وقص الأشجار ومسح طرق المنطقة، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمصانع وتسيير الحركة المرورية بها في جميع شوارع المنطقة الصناعية.

جاء ذلك تحت إشراف ياسر سرور نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، وإمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم، وأشرف الطبجي، مشرف المنطقة والأجهزة المعاونة لهم.

IMG-20231016-WA0034
IMG-20231016-WA0034
IMG-20231016-WA0033
IMG-20231016-WA0033
IMG-20231016-WA0032
IMG-20231016-WA0032

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

صفعة قوية من محمد صلاح لهؤلاء.. ونجيب ساويرس متضامنا معه: يتعرض لحملة

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

موضوعات متعلقة

تصادم سيارتين.. إصابة وكيل أوقاف كفر الشيخ في حادث بالرياض| صور

مناقشة رسالة ماجستير بـ طب كفر الشيخ في جراحة المسالك البولية| صور

تموين كفر الشيخ: لجان لمتابعة التزام السلاسل التجارية بمبادرة خفض الأسعار

خلال اجتماع أونلاين.. وكيل تعليم كفر الشيخ يشدد على تفعيل مجموعات الدعم

كفر الشيخ .. مديرية الشباب تطلق سلسلة اللقاءات التوعوية حول «التغيرات المناخية».. صور

بدء إجراءات التقييم لجائزة التميز الداخلية بجامعة كفر الشيخ.. صور

لمتابعة مبادرة خفض الأسعار.. محافظ كفر الشيخ يتفقد السلاسل التجارية | صور

استمرار أعمال حملات النظافة اليومية بمركزي بلطيم ودسوق في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية: بايدن حذر نتنياهو من إتباع شركائه المتطرفين لاحتلال غزة

حملة السيسي تستقبل وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية | شاهد

مولود ميت.. علاقة غرامية تنتهي بسجن العاشق الشاب 3 سنوات

الأسعار في "النازل" بعد قرارات الحكومة| البيض بـ 125.. الدواجن 69.. والذهب من 1500 جنيه

هادخل أولادكم قطاعات الناشئين بالأندية.. الأمن يضبط وكيل لاعبين مزيف

بعد صفعاتها لإسرائيل.. الصين تتخلى عن حيادها وتتجه لدعم الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البيتزا السائلة في خمس دقائق

ضربة موجعة للأهلي| الدوري السعودي يطلب نجم الفريق.. والمارد الأحمر بلا بديل

يلسع بعد موته| اكتشاف مخلوق بحري غريب بأحد شواطئ بريطانيا

في اليوم العالمي للتغذية.. أبرز الاخطاء الشائعة| تجنبها فورا

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ