حملات نظافة مكبرة بالمنطقة الصناعية في بلطيم .. صور

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافة مكبرة بالمنطقة الصناعية ببلطيم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لإنهاء الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم، الإثنين، حملة نظافة مكبرة للمنطقة الصناعية، وقام جهاز النظافة والتجميل بالمدينه برفع القمامة وقص الأشجار ومسح طرق المنطقة، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمصانع وتسيير الحركة المرورية بها في جميع شوارع المنطقة الصناعية.

جاء ذلك تحت إشراف ياسر سرور نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، وإمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم، وأشرف الطبجي، مشرف المنطقة والأجهزة المعاونة لهم.

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