إصابة 3 أشخاص فى حادث سقوط أسانسير بالقليوبية

أصيب ثلاثة أشخاص بحادث سقوط أسانسير ، ببرج الرحاب ٣ بشارع نادي البلاستيك بالوحدة العربية، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط اسانسير الرحاب ٣ بشارع نادي البلاستيك بالوحدة العربية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة ثلاثة اشخاص وهم كل من بشنونة نصر رمزي 28سنة، ونصر رمزي 58 سنة، وسوزي جمال لمعي 28سنة،وجرى نقلهم جميعا لمستشفى ناصر العام وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.