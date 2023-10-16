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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مكتبة الإسكندرية: نتجه للرقمنة ونستقبل 2500 زائر يوميا

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

عرضت قناة " الأولى الفضائية " تقريرا عن مكتبة الإسكندرية في ذكرى الاحتفال بمرور 21 عاما على تأسيس المكتبة، وتم استعراض كافة  تفاصيل النشاطات داخل المؤسسة.

 

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تفاصيل احتفال مكتبة الإسكندرية بمرور 21 عاما على تأسيسها

وقال أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في التقرير، :" افتتاح المكتبة كان حدثا عظيما وحضره عدد كبير من رؤساء العالم وكان هناك ابتهاج عالمي بافتتاح المكتبة ، والمكتبة أصبحت مؤسسة مرموقة في العالم".

وأضاف أحمد زايد :" تم تنويع الأنشطة داخل مكتبة الإسكندرية ولدينا أنشطة معارض الكتب والقراءة والبحث داخل المكتبة، ونقوم بتجديد الأنشطة التي تقدمها المكتبة ".

 وتابع أحمد زايد :" المكتبات في العالم مستقبلا سيقل فيها الكتب المتواجدة على الرفوف وستكون هناك رقمنة، ومكتبة الإسكندرية تتجه نحو الرقمنة بشكل كبير".

 

 وأكمل أحمد زايد :"  لدينا متحف آثار وبه أثار وجدت أثناء بناء مكتبة الإسكندرية، وزائر المكتبة يمكنه زيارة متحف السادات".

ولفت أحمد زايد :" المكتبة تدعم مكانة مصر، وعدد زائري المكتبة يوميا بين 1500 و2500 فرد وهناك يدخلها من الأجانب بين 400 لـ 600 سائح أجنبي ".

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