مدير مكتبة الإسكندرية: نتجه للرقمنة ونستقبل 2500 زائر يوميا

عرضت قناة " الأولى الفضائية " تقريرا عن مكتبة الإسكندرية في ذكرى الاحتفال بمرور 21 عاما على تأسيس المكتبة، وتم استعراض كافة تفاصيل النشاطات داخل المؤسسة.

وقال أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في التقرير، :" افتتاح المكتبة كان حدثا عظيما وحضره عدد كبير من رؤساء العالم وكان هناك ابتهاج عالمي بافتتاح المكتبة ، والمكتبة أصبحت مؤسسة مرموقة في العالم".

وأضاف أحمد زايد :" تم تنويع الأنشطة داخل مكتبة الإسكندرية ولدينا أنشطة معارض الكتب والقراءة والبحث داخل المكتبة، ونقوم بتجديد الأنشطة التي تقدمها المكتبة ".

وتابع أحمد زايد :" المكتبات في العالم مستقبلا سيقل فيها الكتب المتواجدة على الرفوف وستكون هناك رقمنة، ومكتبة الإسكندرية تتجه نحو الرقمنة بشكل كبير".

وأكمل أحمد زايد :" لدينا متحف آثار وبه أثار وجدت أثناء بناء مكتبة الإسكندرية، وزائر المكتبة يمكنه زيارة متحف السادات".

ولفت أحمد زايد :" المكتبة تدعم مكانة مصر، وعدد زائري المكتبة يوميا بين 1500 و2500 فرد وهناك يدخلها من الأجانب بين 400 لـ 600 سائح أجنبي ".