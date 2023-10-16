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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصي.. المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن غوريون برشقات صاروخية

صدى البلد

قالت المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، إنها استهداف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية.

وتأتي هذه الرشقات الصاروخية من غزة باتجاه مطار “بن غوريون” قبل نصف ساعة من وصول طائرة بلينكن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيليفي وقت سابق اليوم، إن صفارات الإنذار تدوي في بلدة بئيري بغلاف غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية، بوقف إطلاق نار في جنوب قطاع غزة اعتبارا من الساعة 9 صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح، وذلك وفقا لموقع سكاي نيوز عربية. 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة الـ 9 صباحا ولمدة 5 ساعات، وفي خلال هذه المدة سيسمح بخروج الأجانب من غزة ودخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. 

وأفاد موقع ABC News الأمريكي، نقلا عن مصدر أمني، أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

وقال المصدر إنه سيتم فتح المعبر لبضع ساعات اليوم الإثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر، لم يتم تحديد الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق.

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