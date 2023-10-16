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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

نشرت وكالة “سي ان بي سي عربية”، اليوم، تقريرا حول توقعات بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في كوريا الجنوبية، خلال الاجتماع المقبل، الخميس القادم.

حيث قال خبراء إنه من المتوقع أن يبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي على معدل الفائدة عند 3.5% للمرة السادسة على التوالي هذا الأسبوع، وذلك في ظل استمرار تراجع معدل التضخم في خضم المخاوف المتعلقة بالنمو.

وخلص استطلاع أجرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، شمل ستة خبراء، إلى أن جميع الخبراء أجمعوا على أنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي الكوري الجنوبي على معدل الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل.

وقال الخبراء إن الفجوة التي تقدر بنقطتين مئويتين بين معدلات الفائدة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ربما تضع ضغطا على البنك لرفع معدل الفائدة، ولكن البنك لن يتمكن من القيام بذلك بسبب الغموض

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