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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في قرار إتحاد الكرة بشأن أزمة أحمد أيمن منصور وأحمد عيد

شوبير
شوبير

ٱعلن أحمد شوبير عن مفاجأة في القرار المنتظر من إتحاد الكرة بشأن أزمة أحمد أيمن منصور وأحمد عيد عبر برنامجه المذاع “مع شوبير” علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

 

وقال شوبير:" إن هناك جلسة بين الفريقين بعد غد بأمر من إتحاد الكرة، مشيراً إلي أن الزمالك طالب مبلغا ماليا فقط، أما المصري متمسك بحقه بالتعاقد مع الثنائي الغير مرتبط بتعاقد أخر".

 

ونوه شوبير عن أن الجلسة ستنتهي علي غرامة مالية مختلفة للطرفين وإيقاف ٦ أشهر محلياً، أما في حالة التوصيل للفيفا سيكون الإيقاف دولياً.

 

أكد أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، أن نجله أحمد أيمن يستحق أن يكون هناك حل الأزمة الأخيرة بعد الانتقال للنادي المصري ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال أيمن منصور ، فى تصريحات تليفزيونية:" حزنت بشدة بعد أزمة نجلي الأخيرة والإيقاف والابتعاد عن المباريات.

واضاف أيمن منصور ، فى تصريحات عبر برنامج مجدي عبد الغني على قناة الشمس:" أنا لا أفهم حتي الآن كيف يتم حل أزمة أحمد ، ولكن أنا تواصلت مع الجميع ومع اتحاد الكرة ومازال لا يوجد هناك حلول واطالب بوضع حل سريع لأن نجلي لاعب دولي ويعول أسرة.

وأتم: " حزنت بشدة على تقديم شكوي من جانب نادي الزمالك فى أحمد الذي يلعب فى النادي وهو عمره 7 سنوات.

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