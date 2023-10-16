باكستان: استهداف المدنيين في غزة انتهاك واضح للقانون الدولي

طالب رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، اليوم الإثنين، بفتح ممرات آمنة وغير مقيدة لنقل إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة.

وأكد كاكر أن استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة يتعارض مع جميع الأعراف الإنسانية ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وأضاف أن باكستان تنسق بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها بشأن الوضع المتدهور في غزة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، سيحضر اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم الأربعاء القادم.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة والضفة إلى 2808، والمصابين إلى 10950.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.