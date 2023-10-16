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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان: استهداف المدنيين في غزة انتهاك واضح للقانون الدولي

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر

طالب رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، اليوم الإثنين، بفتح ممرات آمنة وغير مقيدة لنقل إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة.

وأكد كاكر أن استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة يتعارض مع جميع الأعراف الإنسانية ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وأضاف أن باكستان تنسق بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها بشأن الوضع المتدهور في غزة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، سيحضر اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم الأربعاء القادم.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة والضفة إلى 2808، والمصابين إلى 10950.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر فتح ممرات آمنة قطاع غزة إسرائيل استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة

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