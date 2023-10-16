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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لهذا السبب.. جولة مفاجئة من محافظ القاهرة لعدد من أسواق العاصمة |صور

صدى البلد

فى اطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض اسعار السلع الاستراتيجية .. قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من أسواق العاصمة من بينها مجمعات النيل بحى الزيتون، ومخابز بيع الخبز المدعم تابع خلالها أسعار السلع الأساسية قبل التخفيض وبعد التخفيض والتي وصلت في عدد من السلع إلى 30% ووجه بتوفير كافة المنتجات والسلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال جولته، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى توافر كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.


وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة على مدار الـ 6 أشهر المقبلة بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان -  الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض).


وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ووجود فارق حقيقى فى أسعار السلع منذ بداية المبادرة.


وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع. 


رافق المحافظ فى جولته د. حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ،  واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين،  واللواء أشرف منصور رئيس حى الزيتون وعدد من قيادات المحافظة.

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