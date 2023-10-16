العثور على جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بالمنيا.. تفاصيل

تحدث فتحي عوض، مدير آثار المنيا الجنوبية، عن الكشف الأثري الجديد وهو العثور على جبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بمنطقة الغريفة بالمنيا.

وأضاف فتحي عوض، مدير آثار المنيا الجنوبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي” ، أن منطقة جنوب المنيا كانت تحتل إقليم رقم 15 في أقاليم مصر العليا، وكانت عاصمته مدينة الأشمونين، موضحا أنه تم العثور من قبل على جبانات من الدولة القديمة والدولة الوسطى في إقليم شرق النيل.

وتابع فتحي عوض، مدير آثار المنيا الجنوبية، أن الجبانة تحتوي على مقابر منحوتة من الصخر وبداخلها مئات من اللقى الأثرية، حيث تضم مجموعة من تماثيل "الأوشابتي" التي كانت تصاحب القدماء في العالم الآخر ومصنوعة من الفخار والخشب.