بفعل القصف| شاهد طفلين فلسطينيين بدون أب وأم ولا يعرفهم أحد

لا يزال يتعرض الشعب الفلسطيني للعدوان بكل قسوة وبدون رحمة من قبل الجانب الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس منذ عدة أيام، وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة الكثير من الأبرياء بما فيهم الأطفال والرضع، بالإضافة إلى تشرد العديد منهم بدون أب أو أم أو مأوى.

بدون أب أو أم

بنظرات مبهمة وغير مدركة لما حولهم، يظهر مقطع فيديو قصير على موقع انستجرام طفلين فلسطينيين (ولد وبنت) يجلسان بجوار بعضهما البعض- يبدو وكأنهما في مستشفى – بدون أب أو أم ولا يعرفهم أحد ولا يعرفون ما هو مصيرهم!.

الطفلين الفلسطينيين

لا نخاف من اليهود

تحدث الطفل الأكبر الذي لا يزيد عمره عن 5 سنوات بكل ثبات مع صاحب مقطع الفيديو، مؤكدًا له أنه لا يخاف مما يحدث، كما أظهر له بقع الدماء التي تتناثر على يده وأقدام شقيقته الصغرى التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات، معربًا عن عدم خوفه من الإسرائيليين.

وأشاد صاحب الفيديو بشجاعة الصغار وأكد لهم أنهم أقوياء، كما تعرف عليهم حيث قال الطفل الأكبر أن اسمه (عمر) وشقيقته الصغرى اسمها (سوسو).

واستطاع هذا الفيديو الانتشار سريعًا بين المتابعين، وتنوعت تعليقاتهم بين الذين يشعرون بالحزن والأسى على الصغار وبين الذين يدعون لهم آملين أن يتعرف عليهم أحد.

يذكر أن اليوم هو اليوم التاسع من تصعيد إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، كما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 2670 وإصابة 9600 شخصًا.

https://www.instagram.com/reel/Cya4hyGMLNF/?igshid=M2MyMzgzODVlNw%3D%3D