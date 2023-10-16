محافظ الغربية يتفقد منافذ السلع الغذائية والأسواق بطنطا.. صور

رحمي يتابع الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ميدانية مفاجئة، على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بطنطا، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق والتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

وفي ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب من 15ل 25 % وهي سلع "السكر" والزيت "والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، وذلك بداية من اليوم السبت، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

واستهدفت الجولة المرور على الأسواق ومحالّ وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ومنافذ معا ضد الغلاء بطنطا، حيث أكد رحمي على ضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، كما أطمئن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية، مشدد على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر والمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة.

وفي سياق آخر تابع المحافظ التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق الشتوية الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية، حيث تم غلق وتشميع ورشة و٢ كافية لعدم التزامهم بتلك المواعيد.

يذكر أن محافظ الغربية يقوم على مدار الأسابيع الماضية بجولات صباحية ومسائية بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والبيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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