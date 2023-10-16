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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مع والده .. قرار قضائي بشأن متهمين بخطف طالب

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 2 نوفمبر المقبل.
 

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كشفت تحقيقات النيابة العامة ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.


باستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبستهم النيابة 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهما لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهما.

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