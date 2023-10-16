الختم مقابل المال.. محاكمة متهمين بتزوير المحررات الرسمية 29 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 29 أكتوبر الجاري.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وأضافت التحقيقات حصول المتهم مقابل التزوير على مبالغ مالية وتحديد ثمن لكل خاتم حكومي مزور، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، تم القبض عليه وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.