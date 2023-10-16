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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كارثة بسبب السمك البوري النافق ورضوي الشربيني تثير الجدل لأصحاب النفوس الضعيفة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

أصحاب النفوس الضعيفة يمتنعون.. شاهد إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا

 

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني علي الفيسبوك صورة لها جديدة بإطلالة أنيقة نالت إعجاب المتابعين.

 

وظهرت رضوي بملابس كلاسيكية باللون الفوشيا ببنطلون وجاكت قصير ونسقت معه توب ابيض واكسسوارات باللون الذهبي . 

 

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

 

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورا لأعداد كبيرة من أسماك البوري النافقة التي يتم التخلص منها ، ورغبة بعض التجار في شرائها وبيعها للجمهور.

هذا الخبر الذي تسبب في ذعر بالغ  بين المواطنين، الأمر وصل إلى تقديم بعض نواب البرلمان طلبات إحاطة لاستجلاء الأسباب التي دعت إلى نفوق هذه الأسماك ومعرفة تسربها إلى الأسواق من عدمه.

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