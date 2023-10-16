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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة المسطحات الخضراء | رفع كفاءة حديقة روكسي .. صور

صدى البلد

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بدء أعمال رفع كفاءة الحديقة التى تتوسط ميدان روكسى بمصر الجديدة فى إطار جهود المحافظة لزيادة المسطحات الخضراء ، وإظهار الميادين العامة بالمظهر الحضاري والجمالي . 


وأكد محافظ القاهرة أن ملف النظافة والتجميل يعد أحد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئي ، وكذلك لأثره  المباشر على صحة المواطنين ، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.


وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة،  وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها.


وتتضمن أعمال التطوير البدء في رفع كفاءة الإنشاءات والبنية التحتية بطول الحديقة مع رفع كفاءه المزورعات والشتلات والأشجار وتكثيف  شامل للمسطحات الخضراء والاحواض التجميلية .


رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء ايهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

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