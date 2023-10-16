وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني: إسرائيل تقوم بعقوبات جماعية وتمارس حرب إبادة

أكد الدكتور أحمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية في دولة فلسطين، أنه تم وضع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة على جدول أعمال الدورة 79 للمكتب التنفيذي لوزراء،الشؤون الاجتماعية العرب، بشكل استثنائي الذي تم مناقشته بشكل موسع أثناء الإجتماع وفق المذكرة التي قدمتها دولة فلسطين قبيل إنعقاد هذه الجلسة.



وأضاف مجدلاني في تصريح له على عقب انتهاء أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعيةالعرب، أن الإجتماع ناقش الإحتياجات الأساسية والضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة توفير الدعم الإغاثي والإنساني لمواجهة سياسة الترحيل التي تنتهجها دولة الإحتلال الإسرائيلي لدفع أكثر من مليون مواطن فلسطيني للهجرة من شمال غزة إلى جنوبها نحو مصر الشقيقة بالإضافة إلى الترحيل الداخلي حيث هناك نصف مليون تقريبا من نساء واطفال مهجرين بين المدارس والمستشفيات والمراكز العمومية الأخرى وهناك أكثر من مليون شخص أيضا هجروا منازلهم من حيث الدمار الهائل الذي لحق بهم، مشيرا إن هناك أكثر من 64 منزل تم تدميره كليا أو جزئي وأصبح غير صالح للسكن .

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في فلسطين، أن إسرائيل تمارس عقوبات جماعية منذ السبت الماضي حتى اليوم في قطاع غزة فيما يتعلق بقطع الكهرباء وقطع الماء وتعطيل في كافة مقومات الحياة الضرورية للإنسان، بالإضافة إلى حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الإحتلال بالقصف الوحشي للمدنيين الذي لا يفرق بين مقاتلين والمدنيين، لافتا إلى أن هناك الآلاف من الجثث تحت الأنقاض حتى اللحظة لا نستطيع إخراجها في غياب المعدات الضرورية الخاصة بإخراج الجثث.

وأضاف مجدلاني أن الأمس شهد ليلة جنونية وقصف لجميع الأحياء في قطاع غزة، معربا عن تقديره لكافة الوزراء المشاركين اليوم في أعمال المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذين وافقو على المذكرة التي قدمتها فلسطين بتقديم دعم بشكل عاجل واحيلت المذكرة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ يوم 19-20 ديسمبر المقبل لبحث كيفية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني.