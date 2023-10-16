عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني: إسرائيل تقوم بعقوبات جماعية وتمارس حرب إبادة

وزير الشؤون الاجتماعية
وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني

أكد الدكتور أحمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية في دولة فلسطين، أنه تم وضع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة على جدول أعمال الدورة 79 للمكتب التنفيذي لوزراء،الشؤون الاجتماعية العرب، بشكل استثنائي الذي تم مناقشته بشكل موسع أثناء الإجتماع وفق المذكرة التي قدمتها دولة فلسطين قبيل إنعقاد هذه الجلسة.


وأضاف مجدلاني في تصريح له على عقب انتهاء أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعيةالعرب، أن الإجتماع ناقش الإحتياجات الأساسية والضرورية  لأبناء الشعب الفلسطيني خاصة توفير الدعم الإغاثي والإنساني لمواجهة سياسة الترحيل التي تنتهجها دولة الإحتلال الإسرائيلي لدفع أكثر من مليون مواطن فلسطيني للهجرة من شمال غزة إلى جنوبها نحو  مصر الشقيقة بالإضافة إلى الترحيل الداخلي حيث هناك نصف مليون تقريبا من نساء واطفال مهجرين بين المدارس والمستشفيات والمراكز العمومية الأخرى وهناك أكثر من مليون شخص أيضا هجروا منازلهم من حيث الدمار الهائل الذي لحق بهم، مشيرا إن هناك أكثر من 64 منزل تم تدميره كليا أو جزئي وأصبح غير صالح للسكن .

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في فلسطين، أن إسرائيل تمارس عقوبات جماعية منذ السبت الماضي حتى اليوم في قطاع غزة فيما يتعلق بقطع الكهرباء وقطع الماء وتعطيل في كافة مقومات الحياة الضرورية للإنسان، بالإضافة إلى حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الإحتلال بالقصف الوحشي للمدنيين الذي لا يفرق بين مقاتلين والمدنيين، لافتا إلى أن هناك الآلاف من الجثث تحت الأنقاض حتى اللحظة لا نستطيع إخراجها في غياب المعدات الضرورية الخاصة بإخراج الجثث.

وأضاف مجدلاني أن الأمس شهد ليلة جنونية وقصف لجميع الأحياء في قطاع غزة، معربا عن تقديره لكافة الوزراء المشاركين اليوم في أعمال المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذين وافقو على المذكرة التي قدمتها فلسطين بتقديم دعم بشكل عاجل واحيلت المذكرة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ يوم 19-20 ديسمبر المقبل لبحث كيفية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للشعب الفلسطيني.

أبناء الشعب الفلسطيني الاحتياجات الأساسية الدكتور أحمد مجدلاني الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي الغاشم العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

صفعة قوية من محمد صلاح لهؤلاء.. ونجيب ساويرس متضامنا معه: يتعرض لحملة

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

ترشيحاتنا

هادخل أولادكم قطاعات الناشئين بالأندية.. الأمن يضبط وكيل لاعبين مزيف

بعد صفعاتها لإسرائيل.. الصين تتخلى عن حيادها وتتجه لدعم الفلسطينيين

ضربة موجعة للأهلي| الدوري السعودي يطلب نجم الفريق.. والمارد الأحمر بلا بديل

بالأسماء.. استشهاد 11 صحفيًا فلسطينيًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

وصول 9 طائرات تحمل مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلسع بعد موته| اكتشاف مخلوق بحري غريب بأحد شواطئ بريطانيا

في اليوم العالمي للتغذية.. أبرز الاخطاء الشائعة| تجنبها فورا

نافق.. تحذير شديد من شراء السمك البوري المنتشر بأسواق الإسكندرية

أنشأه الملك فؤاد 1932.. مجمع اللغة العربية أثرى المعرفة اللغوية وحافظ على التراث

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ