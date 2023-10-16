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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني : دور مصر في القضية الفلسطينية " تاريخي"| فيديو

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دور مصر في القضية الفلسطينية، وعلاقتها بالسلطة الفلسطينية هي علاقة تاريخية، وذلك للحفاظ على الأمن القومي المصري و بحكم الجوار ،بالإضافة إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية.

قرارات مصر اليوم في منتهى القوة

وأضاف عمرو درويش خلال لقائه مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TEN" اليوم الإثنين، أن وجود مصر في المشهد الحالي الذي يمر به قطاع غزة من حرب مع جيش الإحتلال الإسرائيلي، هو أمر طبيعياً، مؤكداً أن  المشهد المصري هو الأبرز.

 

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن جميع الدول التي تريد تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني حالياً،  تستخدم المعابر المصرية، لافتاً إلى أن قرارات مصر اليوم في منتهى القوة فيما يخص الحفاظ على أرواح الأشقاء الفلسطينيين، والعالم يتحدث عن كيفية إدارة هذه الأزمة من خلال إدارة القيادة السياسية المصرية لها.

 

مصر النائب عمرو درويش القضية الفلسطينية الامن القومى المصرى جيش الإحتلال الإسرائليلي

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