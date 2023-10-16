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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين أكثر من 23 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ببني سويف

تحصين مواشي
تحصين مواشي

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

 
وتضمن التقرير ،الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 23ألف و783 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة مع بداية أكتوبر الجاري  وحتى 14 من نفس الشهر ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

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وكان المحافظ "د. محمد هاني غنيم، قد وجه رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق مع مسؤولى الطب البيطري وتوفير التسهيلات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات الصغيرة، مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري بقيادة  د. أحمد عبد العليم، قد استعدت  لتنفيذ الحملة، بتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بالتحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات المستخدمة خلال الحملة، التي تستهدف القضاء على طاعون المجترات الصغيرة، الذي بعد من الأمراض الفيروسية التي  تصيب الأغنام والماعز، ،وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين حيوان سليم وآخر مصاب، وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة جسم الحيوان المصاب ،من خلال إفرازات مخاطية  من العين والدموع والافرازات

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