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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لــ 1170حالة ضمن مبادرة "حياة كريمة" ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

 

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده "د. محمد يوسف عبد الخالق " وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "يومي السبت والأحد 14 و15 أكتوبر الجاري "بقرية الأنصار مركز اهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة ،الأطفال، النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1176مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان ، وإجراء 40 تحليل  معمل دم، 42 حالة معمل طفيليات، 12حالة أشعة واستصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وتحويل  2 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،موجات فوق صوتية   25حالة.

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كما شملت فعاليات القافلة تنظيم وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطن،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار ،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 113 مواطنا.

من جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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